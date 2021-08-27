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Спорт

Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико успешно финишировал в Балыкчи

Кыргызстанец Владислав Шулико установил мировой рекорд, переплыв Иссык-Куль за пять с половиной дней. Мастер спорта по плаванию успешно преодолел 180 километров – дистанцию, равную 3 тысячам 600 олимпийским бассейнам.

Шулико стартовал 22 августа в 7.30 в Караколе. Сегодня в 15.25 он финишировал в Балыкчи.

В первые дни заплыва спортсмен столкнулся с судорогами икроножных мышц. Эту проблему удалось устранить, внеся изменения в рацион питания. Самым сложным для Владислава стал третий день. Сильный ветер и поднявшиеся на Иссык-Куле волны внесли корректировки. Непогоду пловцу пришлось пережидать на корабле. Сопровождающий рекордсмена врач зафиксировал у него растяжение обоих плечевых и локтевого суставов. Последние дни Шулико плыл превозмогая боль.

По словам организаторов, констатация рекорда будет происходить по результатам видеофиксации всех дней заплыва и подтверждения от сопровождающей пловца группы людей. Эта процедура может затянуться на несколько месяцев, так как потребует пересмотра всех видеозаписей и оформления документов.
Ссылка: https://24.kg/sport/205384/
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