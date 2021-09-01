В Балыкчи пропала шестилетняя девочка, пока родители пили спиртное. Ее нашли

Пропавшую в Балыкчи шестилетнюю девочку нашли в другом регионе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что ранее в милицию обратилась 30-летняя жительница села Ново-Покровка Чуйской области. Она сообщила, что ее шестилетняя дочь пропала без вести.

«По словам заявительницы, она прибыла в город Балыкчи к своему гражданскому мужу. Во время распития спиртных напитков находящаяся в компании малознакомая девушка увела ее дочь в неизвестном направлении», — сообщили в УВД.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП. В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что ребенка увезла 24-летняя девушка без определенного места жительства С.К. Несовершеннолетнюю обнаружили в селе Спартак Чуйской области. Пропавшая девочка возвращена матери.