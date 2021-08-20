17:15
USD 84.62
EUR 98.89
RUB 1.14
Происшествия

В Джалал-Абаде задержали члена международной террористической организации

В Джалал-Абадской области задержали члена международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. В Джалал-Абаде задержали члена международной террористической организации

По его данным, 26-летнего А.Ж. разыскивали за причастность к деятельности международных террористических организаций в Сирии.

В 2015 году он выехал в Сирию и участвовал в вооруженном конфликте на стороне террористической организации «Хаят Тахрир аш-Шам». По заданию главарей МТО он должен был проникнуть в Кыргызстан и организовать подпольную ячейку для разворачивания террористической деятельности. Прибыл в страну по поддельным документам.

Подозреваемого водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204635/
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане задержан вербовщик ИГИЛ. Планировал переброску рекрутов в Сирию
Попытка придать облик узника совести. ГКНБ ответил на заявление Фарида Ниязова
По бороде не судят. В ГУВД Бишкека сняли социальный ролик о террористах
Коррупция, пытки, взятки. За что задерживают силовиков
ГКНБ задержан член международной террористической организации
ГКНБ выявил канал незаконной легализации автомобилей с правым рулем
Пограничники пресекли попытку контрабанды семи тонн угля в Таджикистан
Главного редактора газеты «Азия Ньюс» отпустили после допроса
Нападение на кассира SMagic. На произошедшее обратили внимание в ГКНБ
Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;Москве убили гражданку Кыргызстана В Москве убили гражданку Кыргызстана
Пять погибших и&nbsp;10&nbsp;пострадавших: жуткая авария на&nbsp;Иссык-Куле Пять погибших и 10 пострадавших: жуткая авария на Иссык-Куле
Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в&nbsp;отношении пограничников Дело Орхана Инанды. Военная прокуратура возбудила дело в отношении пограничников
В&nbsp;Бишкеке экоактивисты вышли на&nbsp;пикет к&nbsp;зданию посольства США В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США
Бизнес
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
20 августа, пятница
17:04
В Санкт-Петербурге кыргызстанец ограбил продуктовый магазин В Санкт-Петербурге кыргызстанец ограбил продуктовый маг...
16:55
В аварии в селе Тору-Айгыр пострадали два человека
16:45
Затащил в машину и стал трогать. В ГУВД ответили на заявление о пытках в Токмаке
16:33
КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
16:26
Улукбек Марипов и Михаил Мишустин обсудили двустороннее сотрудничество