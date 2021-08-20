В Джалал-Абадской области задержали члена международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ. В Джалал-Абаде задержали члена международной террористической организации

По его данным, 26-летнего А.Ж. разыскивали за причастность к деятельности международных террористических организаций в Сирии.

В 2015 году он выехал в Сирию и участвовал в вооруженном конфликте на стороне террористической организации «Хаят Тахрир аш-Шам». По заданию главарей МТО он должен был проникнуть в Кыргызстан и организовать подпольную ячейку для разворачивания террористической деятельности. Прибыл в страну по поддельным документам.

Подозреваемого водворили в ИВС.