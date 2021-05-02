В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области селевые потоки затопили дворы 32 домов

В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области из-за ливня селевыми потоками затопило дворы 32 домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«1 мая в 23.00 из-за кратковременных сильных дождей в селе Жаны-Арык с ложбин сошли селевые воды, которые затопили дворы 32 жилых домов по улице Назарматова. Пострадавших нет. Ведутся работы по очистке местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день в Жайылском районе Чуйской области в 17.00 на 208-м километре автодороги Бишкек — Ош сошла грязекаменная порода. Спасатели расчистили проезд и продолжают дежурить на этом участке дороги.