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Происшествия

В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области селевые потоки затопили дворы 32 домов

В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области из-за ливня селевыми потоками затопило дворы 32 домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«1 мая в 23.00 из-за кратковременных сильных дождей в селе Жаны-Арык с ложбин сошли селевые воды, которые затопили дворы 32 жилых домов по улице Назарматова. Пострадавших нет. Ведутся работы по очистке местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день в Жайылском районе Чуйской области в 17.00 на 208-м километре автодороги Бишкек — Ош сошла грязекаменная порода. Спасатели расчистили проезд и продолжают дежурить на этом участке дороги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192576/
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2 мая, воскресенье
13:01
В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области селевые потоки затопили дворы 32 домов В селе Жаны-Арык Джалал-Абадской области селевые потоки...
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