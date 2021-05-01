Побег заключенных. В ГУВД сообщили подробности

В Чуйской области проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по задержанию сбежавших из ИВС ОВД Кеминского района. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД региона.

Уточняется, что на поимку заключенных ориентирован весь личный состав ГУВД Чуйской области и оперативных служб МВД. В регионе и Бишкеке объявлен план «Сирена», разосланы ориентировки во все отделения милиции.

«На стационарных постах в усиленном режиме ведется работа наружных и оперативных служб милиции. После введения плана «Сирена» личный состав милицейских подразделений поднят по тревоге и приступил к розыску и задержанию преступников», — сказали в ГУВД.

В ведомстве отметили, что оба сбежавших подозревались в кражах.

Разыскиваются следующие лица, совершившие побег:

Камчибеков Даниель Дамирбекович, 21 год, уроженец Ошской области, проживал в Чуйской области в Аламединском районе. Был одет: спортивный костюм, кроссовки и безрукавка, все черного цвета. Тынарбек уулу Минбай, 26 лет, уроженец Таласской области, проживал в Чуйской области в Аламединском районе. Был одет: черная куртка, серые штаны, черные кроссовки.

ГУВД Чуйской области просит граждан, владеющих какой-либо информацией о сбежавших лицах, сообщить по телефонам: 0312430127, 0312438885 (ГУВД Чуйской области), 0500429272, 0312550280, 0312616841.