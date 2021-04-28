В отношении мужчины, пытавшегося влезть в окно к бывшей жене, возбуждено дело

В отношении 54-летнего мужчины, в бишкекском микрорайоне «Улан-2» пытавшегося влезть в окно к бывшей жене, но застрявшем, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

«В ходе допроса подозреваемый указал, что ранее проживал в этой квартире с супругой, с которой теперь находится в официальном разводе. В связи с тем, что в последнее время возникли проблемы с жилплощадью, пошел на крайние меры», — цитируют подозреваемого в милиции.

Выяснилось, что это далеко не первая попытка с его стороны. Все факты объединены в одно уголовное дело.

Фото пресс-службы МЧС

Подозреваемый был задержан участковыми 4-го отдела городской милиции УВД Октябрьского района и передан в следственную службу. Его отпустили под обязательство о явке. Следствие продолжается.

Напомним, накануне спасатели МЧС и милиционеры выехали на вызов в один из многоквартирных домов микрорайона. На месте они обнаружили мужчину, застрявшего между решетками и рамой окна. Оказавшегося в непростой ситуации высвободили из западни и передали медикам. Он не пострадал. Позже собственные источники в милиции сообщили редакции, что застрявший — бывший супруг проживающий в квартире женщины.