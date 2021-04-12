Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропала 17-летняя Рахат Тыныбекова

В Сокулукском районе разыскивается без вести пропавшая 17-летняя Рахат Тыныбекова. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Сокулукском районе разыскивается без вести пропавшая 17-летняя Рахат Тыныбекова

По его данным, в ОВД Сокулукского района с заявлением обратились представители районного отдела управления труда и социального развития. Они рассказали, что девушка, которая живет в селе Гавриловка у родственников, вышла из дома 14 октября 2020 года и не вернулась до сих пор.

Установлено, что Рахат Тыныбекова — уроженка Узгенского района Ошской области. Ее воспитывал дедушка, поскольку мать скончалась. Девушка систематически убегала из дома. В декабре 2020-го она вышла на связь с родственниками и просила оставить ее в покое.

По неподтвержденной информации, без вести пропавшая вышла замуж и родила ребенка.

Если вы можете помочь в поисках Рахат Тыныбековой, милиция просит обращаться по номерам телефонов: 0312607567, 0313453357, 0558861486, 0709353529.