Еще один водитель в Бишкеке сбил человека на пешеходном переходе

В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего человека на пешеходном переходе. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.
По его данным, вчера в 21.30 в милицию поступило сообщение о том, что по улице Чортекова сбили пешехода.
20-летний потерпевший попросил принять меры в отношении мужчины, который на неустановленном автомобиле сбил его и скрылся. Сотрудники УПСМ нашли и задержали 58-летнего водителя Toyota RAV4 и доставили в ГУВД Бишкека для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в столице таксист также сбил пешехода и скрылся.