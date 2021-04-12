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Происшествия

Еще один водитель в Бишкеке сбил человека на пешеходном переходе

В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего человека на пешеходном переходе. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя авто, сбившего человека на пешеходном переходе

По его данным, вчера в 21.30 в милицию поступило сообщение о том, что по улице Чортекова сбили пешехода.

20-летний потерпевший попросил принять меры в отношении мужчины, который на неустановленном автомобиле сбил его и скрылся. Сотрудники УПСМ нашли и задержали 58-летнего водителя Toyota RAV4 и доставили в ГУВД Бишкека для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в столице таксист также сбил пешехода и скрылся.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189817/
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