Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 16-летняя Назик Уланова

В Бишкеке разыскивается без вести пропавшая 16-летняя Назик Уланова. Девушка 7 апреля вышла из дома по улице Фирсова и по сей день не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района столицы.

«С заявлением в милицию 11 апреля обратилась мать без вести пропавшей. По ее словам, дочь была одета в черную кожаную куртку, черную футболку, джинсы синего цвета, белые кроссовки», — проинформировали в пресс-службе УВД.

Приметы: рост примерно 160-165 сантиметров, волосы средней длины, особые приметы: шрам от ожога на правой ноге.

Фото пресс-службы Свердловского РУВД Бишкека. 16-летняя Назик Уланова

Тех, кто что-либо знает о без вести пропавшей, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0771141190, 0500 339966, 0500793333 и 102.