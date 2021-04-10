Водитель такси из Кыргызстана изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве

В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, заснувшую во время поездки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В четверг ночью в полицию обратилась 37-летняя женщина и рассказала, что ее изнасиловали. По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро «Белорусская» и вызвала машину через приложение «Яндекс.Такси».

Женщина указала адрес дома на Ленинском проспекте; она была пьяна и заснула во время поездки. По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.

В середине дня преступника задержали. Им оказался 26-летний уроженец Кыргызстана. Мужчина признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье 131 «Изнасилование» УК РФ.