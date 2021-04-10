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Происшествия

В Санкт-Петербурге ранили ножом гражданина Кыргызстана

Накануне днем в полицию сообщили, что в парке рядом с Московским проспектом в Санкт-Петербурге ранили ножом гражданина Кыргызстана. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По его данным, в парке полицейские обнаружили 19-летнего парня с ножевым ранением грудной клетки. Пострадавшего доставили в больницу.

На фасаде дома установлена камера, полиция изъяла видеозапись.

После просмотра видеозаписи полицейские установили, что получивший удар ножом находился в парке с двумя своими друзьями. К компании подошли шестеро неизвестных молодых людей, один из которых в ходе словесного конфликта ударил ножом парня. После все скрылись с места происшествия.

Полицейские вечером 9 апреля задержали 25-летнего гражданина Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189492/
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