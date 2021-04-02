Контрабанда ГСМ. На складе автозаправки в Лейлеке нашли 650 литров дизтоплива

Пресечена контрабанда ГСМ в Баткенской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 1 апреля в рамках материалов досудебного производства произведен санкционированный обыск складского помещения одной из автозаправочных станций Лейлекского района Баткенской области.

В ходе обыска обнаружена легковая автомашина с подложным госномером, в салоне которой обнаружены 650 литров дизельного топлива.

Фото ГКНБ . Контрабанда ГСМ

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств дела и причастных к преступлению лиц.