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Происшествия

Контрабанда ГСМ. На складе автозаправки в Лейлеке нашли 650 литров дизтоплива

Пресечена контрабанда ГСМ в Баткенской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 1 апреля в рамках материалов досудебного производства произведен санкционированный обыск складского помещения одной из автозаправочных станций Лейлекского района Баткенской области.

В ходе обыска обнаружена легковая автомашина с подложным госномером, в салоне которой обнаружены 650 литров дизельного топлива.

ГКНБ
Фото ГКНБ . Контрабанда ГСМ

ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств дела и причастных к преступлению лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188581/
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