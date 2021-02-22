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Происшествия

Массовые кражи велосипедов из домов Бишкека. Задержали трех подозреваемых

В Бишкеке задержали подозреваемых в неоднократных кражах велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 25 октября 2020 года в милицию обратился местный житель и рассказал, что несколько человек ночью зашли в подъезд одного из многоэтажных домов, украли два велосипеда общей стоимостью 28 тысяч сомов и скрылись.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Подозреваемых 15-летнего С.Г., 21-летнего П.С. и 15-летнего Б.Д. задержали. Из-за того, что двое задержанных несовершеннолетние, их отпустили под обязательство о явке.

Правоохранители установили причастность подозреваемых к совершению еще восьми фактов аналогичных преступлений. В ходе обыска изъяты около десяти велосипедов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184210/
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