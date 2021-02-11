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Происшествия

Взрыв газа в поселке ГЭС-2. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

В Министерстве здравоохранения и социального развития рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в доме в поселке ГЭС-2.

«79-летняя пострадавшая П.Г. госпитализирована в отделение реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. У нее дигностированы ушиб головного мозга, закрытый перелом 5-й плюсневой кости со смещением, гипертонический криз. Пострадавший Ш.Х., 13 лет, госпитализирован в отделение травмы Городской детской больницы скорой медицинской помощи. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины на голове, ушибленные раны правой голени, левого бедра, левой кисти. Состояние больных соответствует тяжести полученных травм», — отметили в ведомстве.

Сегодня около 15.00 в доме в поселке ГЭС-2 прогремел взрыв. Видео последствий происшествия появилось в Сети. В МЧС редакции сообщили о погибшем 13-летнем подростке и как минимум одном пострадавшем взрослом мужчине. На месте работают спасатели и сотрудники милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183196/
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