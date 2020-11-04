ДТП в селе Манас. Мотоциклист скончался от столкновения с бензовозом

В селе Манас в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 14.30 на дороге Бишкек — аэропорт «Манас».

Водитель бензовоза ехал в сторону столицы. По предварительным данным, хотел повернуть налево, пересекая двойную сплошную. Сзади в том же направлении двигался мотоцикл на большой скорости. Водитель пытался обогнать бензовоз, но не успел и врезался в него.

Мотоциклист — мужчина 20-25 лет — скончался на месте. Дело расследует УВД Сокулукского района. Назначены все необходимые экспертизы.