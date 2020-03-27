Пьяный бишкекчанин нарушил комендантский час и напал на милиционеров

В Бишкеке пьяные мужчины нарушили комендантский час и сопротивлялись сотрудникам милиции. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

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По его словам, накануне примерно в 20.30 милиция пыталась остановить автомобиль Toyota Windom на блокпосту, расположенном на перекрестке улиц Толстого и Алыкулова. Водитель не подчинился сотрудникам.

«Машину задержали на перекрестке улиц Ден Сяопина и Лумумбы. Выйдя из машины, двое парней 25-30 лет оказали сопротивление милиционерам. Патрульным пришлось выстрелить два раза в воздух, после чего нарушителей доставили в Ленинский РОВД. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сказал Алмаз Орозалиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.