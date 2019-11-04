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Сюжет: Насилие над детьми

Гибель девочки в Сузаке. До конца ноября дело передадут в суд

Следствие по факту гибели двухлетней девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области завершается. До конца ноября дело передадут в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, основной подозреваемой проходит бабушка ребенка. «В интересах следствия мы не можем разглашать, предъявлено ли ей обвинение. Но она находится в Сузаке. Выехать за пределы района женщина не может. Документы у нее изъяты», — отметили в милиции.

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Статья переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека» УК КР. 

Мать малышки не стала писать заявление. Согласно результатам комиссионной экспертизы, девочка скончалась в результате полученных травм. Ранее в организации «Лига защиты прав ребенка» рассказали, что мама девочки деморализована. У нее остался еще один ребенок. Он сейчас проживает с бабушкой. 
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