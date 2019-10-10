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Сюжет: Насилие над детьми

Мужчина пытался изнасиловать девушку, угрожая ей ножом. Милиция бездействует

В жилмассиве «Рух-Ордо» Чуйской области мужчина пытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, 7 октября родители несовершеннолетней ушли на работу, она осталась одна. Воспользовавшись этим, 40-летний сосед пришел и, угрожая ножом, пытался изнасиловать ее.

«Родители написали заявление в Аламединский РОВД, однако никаких следственных действий не проводится. У девушки имеются порезы. С ее слов, насильник угрожал ей, приставив нож к горлу. Следователь не назначил судебно-медицинскую экспертизу, не задержал подозреваемого. Родителям девушки сейчас поступают угрозы, причем это все происходит в присутствии свидетелей. Факт зарегистрировали в ЕРПП как хулиганство, а не как попытку изнасилования», — сказала Азиза Абдирасулова.
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