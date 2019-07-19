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Происшествия

В Ошской области выявлен третий случай провоза ГСМ под видом нефраса

В Ошской области выявлен уже третий случай ввоза ГСМ (бензина Аи-80) под видом нефраса. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, при въезде на территорию Оша остановлены две грузовые автомашины (бензовозы). Согласно сопроводительным документам, они перевозили нефрас общим объемом 77 тысяч 720 литров. Но фактически автомобили были загружены бензином Аи-80.

«Проведена экспертиза, которая подтвердила провоз бензина, а не нефраса. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 231 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет» УК КР. В результате незаконного провоза бензина бюджету нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на 675 тысяч 483 сома. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причастных лиц, а также на возмещение ущерба в бюджет государства», — добавили в ГСБЭП.

Отметим, что ранее Финпол уже выявлял факты провоза бензина под видом нефраса. Однако тогда машины следовали из Кара-Куля.
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