В Ошской области выявлен третий случай провоза ГСМ под видом нефраса

В Ошской области выявлен уже третий случай ввоза ГСМ (бензина Аи-80) под видом нефраса. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, при въезде на территорию Оша остановлены две грузовые автомашины (бензовозы). Согласно сопроводительным документам, они перевозили нефрас общим объемом 77 тысяч 720 литров . Но фактически автомобили были загружены бензином Аи-80.

«Проведена экспертиза, которая подтвердила провоз бензина, а не нефраса. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 231 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет» УК КР. В результате незаконного провоза бензина бюджету нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на 675 тысяч 483 сома. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причастных лиц, а также на возмещение ущерба в бюджет государства», — добавили в ГСБЭП.

Отметим, что ранее Финпол уже выявлял факты провоза бензина под видом нефраса. Однако тогда машины следовали из Кара-Куля.