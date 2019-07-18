В Новопавловке мужчина украл стройматериалы. Его задержали

В Сокулукском районе милиция задержала подозреваемого в краже стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 18 июля в милицию обратилась 44-летняя Б.М. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые со двора ее дома в селе Новопавловка украли дорогостоящие стройматериалы и скрылись.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции задержан подозреваемый, Им оказался 49-летний Н.А. В ходе следствия выяснилось, что он причастен и к другим аналогичным преступлениям. На данный момент установлено уже три факта, по которым проводятся необходимые мероприятия», — сообщили в ГУВД.

Задержанный водворен в ИВС.