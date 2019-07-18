21:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Новопавловке мужчина украл стройматериалы. Его задержали

В Сокулукском районе милиция задержала подозреваемого в краже стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 18 июля в милицию обратилась 44-летняя Б.М. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые со двора ее дома в селе Новопавловка украли дорогостоящие стройматериалы и скрылись.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. 

«В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции задержан подозреваемый, Им оказался 49-летний Н.А. В ходе следствия выяснилось, что он причастен и к другим аналогичным преступлениям. На данный момент установлено уже три факта, по которым проводятся необходимые мероприятия», — сообщили в ГУВД.

Задержанный водворен в ИВС.
Ссылка:
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Из машины бишкекчанина возле мечети украли $20 тысяч и 400 тысяч сомов
В Чуйской области задержаны парни, укравшие из мечети деньги
В Кызыл-Кие мужчина пытался взломать банкомат. Его задержали
В селе Милянфан неизвестные украли пожертвования
В Бишкеке мужчина украл 44 велосипеда. Милиция задержала его
Беременную женщину, подозреваемую в краже сотового телефона, отпустили из СИЗО-1
Православной церкви в Тюпском районе вернули похищенные реликвии
В Узгене преступники украли деньги и золото больше чем на миллион сомов
Арест беременной женщины прокомментировали в Верховном суде
Беременную женщину водворили в СИЗО-1 Бишкека за кражу старого телефона
Популярные новости
Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в&nbsp;миллионы сомов Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в миллионы сомов
В&nbsp;Бишкеке мужчина упал с&nbsp;четвертого этажа строящегося здания ЦУМа В Бишкеке мужчина упал с четвертого этажа строящегося здания ЦУМа
Не&nbsp;прошло и&nbsp;полгода. В&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; выявлена коррупционная схема Не прошло и полгода. В ГУ «Унаа» выявлена коррупционная схема
Ребенок пропал из&nbsp;детского сада во&nbsp;время прогулки. Его нашли Ребенок пропал из детского сада во время прогулки. Его нашли
Бизнес
Безопасность ребенка и&nbsp;спокойствие родителей с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома
Зарабатывайте на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;MegaCom Зарабатывайте на входящих звонках вместе с MegaCom
ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за&nbsp;шесть месяцев 2019 года ОАО «МАМ» обслужило порядка 1,7 миллиона пассажиров за шесть месяцев 2019 года