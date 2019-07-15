Контрабанда ГСМ. Из Кара-Куля в Ош продолжают возить бензин под видом нефраса

В Джалал-Абадской области выявлен очередной факт незаконной реализации ГСМ, на которые не уплачен акцизный налог. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на посту тоннельной службы города Кара-Куля замечена грузовая автомашина (бензовоз) Freightliner Columbia. Согласно сопроводительными документам, автомобиль перевозил нефрас-С50/170 объемом 27 тысяч 300 литров. На прошлой неделе Финпол уже задерживал автомобиль, который провозил бензин под видом нефраса. Поэтому решено было проверить, не повторится ли ситуация.

«Установлено, что автомобиль напрямую, без соответствующих процедур переработки и без присутствия уполномоченных лиц ГНС, осуществлял перелив содержимого ГСМ на одной из АЗС Оша. Кроме того, установлено, что содержимое в цистерне является бензином марки АИ 80, а не нефрасом», — рассказали в ГСБЭП.

В результате незаконной перевозки и реализации ГСМ государственному бюджету нанесен ущерб в виде неуплоченных налогов на 178 тысяч 233 сома. В ходе досудебного производства он был полностью возмещен.

«Сейчас мы проводим проверки аналогичных фактов по всей территории республики. В частности, особое внимание уделяется проверкам в тех районах, где располагаются контрольно-пропускные пункты», — заключили в ГСБЭП.