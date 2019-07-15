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Происшествия

В Чуйской области задержаны парни, укравшие из мечети деньги

В Иссык-Атинском районе милиция задержала парней, укравших из мечети деньги из ящика для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области. 

Уточняется, что ими оказались 21-летний житель Таласской области К.А. и 23-летний бишкекчанин О.И.

«Задержанные водворены в ИВС. Досудебное производство продолжается», — сообщилив в ГУВД.

Напомним, 10 июля в селе Милянфан Иссык-Атинского района двое мужчин украли деньги из ящика для пожертвований. Они подъехали к мечети, зашли во двор, взломали замок ящика и забрали оттуда наличные. 
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