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Происшествия

В Кызыл-Кие мужчина пытался взломать банкомат. Его задержали

В Кызыл-Кие (Баткенская область) по подозрению в краже задержан 31-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что мужчина обокрал три авиакассы и пытался взломать банкоматы.

«Из авиакасс подозреваемый забрал деньги и оставленные телефоны. Его задержали при попытке взлома банкомата. По факту проводится досудебное производство. Ущерб, по предварительным данным, составил 100 тысяч сомов. Известно, что задержанный также причастен к двум фактам краж в Ноокатском районе Ошской области», — добавили в УВД.
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