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Происшествия

Настоящий верный друг! Собака спасла хозяев во время пожара

Алабай по кличке Джесси спас своих хозяев во время пожара в Каменске-Уральском (Россия). Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ранним утром во дворе частного дома начался пожар. Родители и их четверо детей еще спали. Джесси начала громко лаять, а потом и вовсе стала биться в окна. 

Благодаря псу семья успела выбежать из загоревшегося дома и вызвать спасателей.

Возгорание тушили около трех часов. Оно уничтожило все — жилище, сарай с козами. Джесси после этого пропала. Ее искал весь город — думали, погибла в пожаре. Но через какое-то время обгоревшая собака-герой сама благополучно вернулась к семье. Сейчас они все вместе приходят в себя после случившегося. Местные власти уже пообещали помочь им с жильем.
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