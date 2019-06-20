Настоящий верный друг! Собака спасла хозяев во время пожара

Алабай по кличке Джесси спас своих хозяев во время пожара в Каменске-Уральском (Россия). Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ранним утром во дворе частного дома начался пожар. Родители и их четверо детей еще спали. Джесси начала громко лаять, а потом и вовсе стала биться в окна.

Благодаря псу семья успела выбежать из загоревшегося дома и вызвать спасателей.

Возгорание тушили около трех часов. Оно уничтожило все — жилище, сарай с козами. Джесси после этого пропала. Ее искал весь город — думали, погибла в пожаре. Но через какое-то время обгоревшая собака-герой сама благополучно вернулась к семье. Сейчас они все вместе приходят в себя после случившегося. Местные власти уже пообещали помочь им с жильем.