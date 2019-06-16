В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД столицы.

Уточняется, что авария произошла сегодня примерно в 05.05.

«Водитель автомашины Subaru Forester двигался по улице Московской в восточном направлении и на пересечении с бульваром Эркиндик столкнулся с Honda Jazz. Последний двигался в южном направлении по бульвару Эркиндик. В результате ДТП двое пострадавших обратились в больницу. Машины водворены на штрафстоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД Бишкека», — сообщили в УОБДД.