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Происшествия

В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека

В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД столицы.

Уточняется, что авария произошла сегодня примерно в 05.05. 

«Водитель автомашины Subaru Forester двигался по улице Московской в восточном направлении и на пересечении с бульваром Эркиндик столкнулся с Honda Jazz. Последний двигался в южном направлении по бульвару Эркиндик. В результате ДТП двое пострадавших обратились в больницу. Машины водворены на штрафстоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД Бишкека», — сообщили в УОБДД.
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