В Бишкеке в результате аварии пострадал мужчина

В Бишкеке в результате столкновения автомобилей Honda Accord и Subaru Impreza пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно 02.40.

«19-летний водитель А.Т., управляя автомашиной Honda Accord, двигался по улице Тыныстанова в западном направлении и на пересечении с проспектом Чуй столкнулся с автомашиной марки Subaru Impreza под управлением 30-летнего Н.А. В результате ДТП последний доставлен в больницу на карете скорой помощи. Машины водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в СС ГУВД Бишкека», — сообщили УОБДД.