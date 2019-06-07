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В злоупотреблении подозревают чиновников Джалал-Абадской области

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области выявили факт злоупотребления должностным положением ответственных лиц управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. Об этом сообщила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, ответственные лица управления не производили правильный расчет сельхозпотерь. ОсОО «Е.» владеет лицензиями на право пользования недрами на одном из месторождений Чаткальского района общей площадью 67,9 гектара. Из них более 25 гектаров являются орошаемыми землями, 1,7 гектара — богарными, 19,7 гектара — каменистым пастбищем, 0,65 гектара — залежами.

«Однако при представлении в управление ОсОО «Е.» исказило данные об арендуемой земле. При этом ответственные лица в угоду ОсОО произвели неправильный расчет сельхозпотерь и нанесли государству ущерб в особо крупном размере — 10 миллионов 597 тысяч 934 сома. Принимаются меры для его возмещения в бюджет государства», — подчеркнули в ГСБЭП.
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