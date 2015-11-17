07:49
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Политика

Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования французским коллегам

Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования французским коллегам - председателю Национальной ассамблеи парламента Клоду Бартолону и председателю Сената парламента Жерару Ларше. Пресс-служба Жогорку Кенеша приводит слова торага Асылбека Жээнбекова в связи с произошедшей в Париже серией террористических актов, жертвами которых стали около 130 человек.

«Терроризм во всех его проявлениях решительно осуждается Кыргызской Республикой. Для борьбы с этим злом требуется объединение усилий всего мирового сообщества», - говорится в заявлении спикера.

Асылбек Жээнбеков – от имени Жогорку Кенеша и от себя лично - выразил соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Ссылка: https://24.kg/politika/22885/
просмотров: 3503
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с терактами в Париже
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom