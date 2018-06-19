Постановление Правительства КР № 265 от 4 июня 2018 года



Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов

В целях совершенствования законодательства Кыргызской Республики, повышения качества и оптимизации процедуры инвентаризации нормативных правовых актов, обеспечения координации нормотворческой деятельности министерств и ведомств, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов (далее – Комиссия) согласно приложению.

2. Министерству юстиции Кыргызской Республики принять соответствующие меры по исполнению настоящего постановления.

3. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики:

1) на постоянной основе проводить анализ нормативных правовых актов Кыргызской Республики на предмет их соответствия Конституции Кыргызской Республики, полноты правового регулирования вопроса, выявления излишнего правового регулирования вопроса, отсутствия в них противоречий и коллизий, минимизации возникновения коррупционных рисков;

2) по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, вносить на рассмотрение Комиссии проекты нормативных правовых актов;

3) проекты нормативных правовых актов, подготовленные в рамках инвентаризации, вносить на рассмотрение Аппарата Правительства Кыргызской Республики после одобрения решением Комиссии, в порядке, установленном Регламентом Правительства Кыргызской Республики.

4. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов» от 7 мая 2015 года № 276;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов» от 7 мая 2015 года

№ 276» от 2 февраля 2017 года № 56.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.