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Мухаммедкалый Абылгазиев назначен руководителем аппарата президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича Руководителем Аппарата Президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Биография

Родился 20 января 1968 года в с. Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской области.

В 1994 году окончил институт им. К.И. Скрябина, в 1997 году — Международный университет Кыргызстана.

Государственный советник государственной службы 3 класса.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1994-1995 гг. — Заместитель директора финансово-агропромышленной компании «Кыргызстан»;

1995-1997 гг. — Исполнительный директор ОсОО «Ажар»;

1997-1998 гг. — Эксперт Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики;

1998-1999 гг. — Начальник управления занятости населения Первомайского района;

1999-2003 гг. — Директор департамента занятости населения г. Бишкек;

2003-2009 гг. — Начальник, Руководитель аппарата, член Правления Социального фонда Кыргызской Республики;

2009-2010 гг. — Заместитель председателя Социального фонда Кыргызской Республики;

2010-2016 гг. — Председатель Социального фонда Кыргызской Республики;

2016-2017 гг. — Первый вице-премьер-министр Правительства Кыргызской Республики;

08.2017-09.2017 г. — Советник Президента Кыргызской Республики;

12 сентября 2017 года — первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

С 16 марта 2018 года — Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики.
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