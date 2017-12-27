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О внесении изменения в постановление об обязательном подтверждении соответствия

Постановление Правительства КР № 831 от 25 декабря 2017 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном подтверждении соответствия продукции» от 30 декабря 2005 года № 639

В связи с вступлением в силу на территории Кыргызской Республики технических регламентов Евразийского экономического союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном подтверждении соответствия продукции» от 30 декабря 2005 года № 639 следующее изменение:

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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