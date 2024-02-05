Подписан Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 декабря 2023 года.

Закон разработан в целях упрощения налогового администрирования.

Предлагаемыми изменениями предусмотрено применение в ряде случаев помимо счета-фактуры в виде электронного документа в отдельных случаях документов, заменяющих счет-фактуру.

Предусматривается введение понятия «сельскохозяйственных заготовителей» с установкой их ставок налога.

Кроме того, переносится срок, с начала которого физическое лицо, осуществляющее торговую деятельность, не имеет право на применение режима уплаты налога на основе патента — с 1 января 2024 года переносится на 1 июля 2024 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года за исключением пунктов 14, 17 и 40 статьи 1 Закона, которые вступают в силу с 3 апреля 2023 года.