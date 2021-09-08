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Ратифицировано письмо-соглашение о внесении изменений в соглашение о CASA-1000

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Письма-соглашения о внесении изменений в Соглашение о финансировании (Проект поддержки местных сообществ «CASA-1000») между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития от 8 августа 2019 года, подписанное 9 апреля 2021 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июля 2021 года.

Данный Закон ратифицирует Письмо-соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании (Проект поддержки местных сообществ «CASA-1000») между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития от 8 августа 2019 года, подписанное 9 апреля 2021 года в городе Бишкек.

Письмо-соглашение подписано в целях смягчения воздействия на социально-экономическую ситуацию, связанную с распространением пандемии COVID-19, путем улучшения экономических возможностей (финансирование объектов экономической инфраструктуры), расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи и гигиене в 77 целевых селах (финансирование объектов социальной инфраструктуры) 36 айылных аймаков и 5 городах Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.

Ознакомиться с материалом можно на сайте Президента Кыргызской Республики
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/206365/
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