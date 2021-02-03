19:06
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Официально

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении членов правительства КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указ о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.

Так, в соответствии с Указом:

— Кармышаков Улукбек Тойчуевич — назначен вице-премьер-министром — министром экономики и финансов;
— Асанкулов Женишбек Асанкулович — назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром;
— Омуралиев Таалайбек Барыктабасович — назначен министром обороны, освободив от ранее занимаемой должности;
— Казакбаев Руслан Айтбаевич — назначен министром иностранных дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Чынбаева Асель Рыспековна — назначена министром юстиции;
— Ниязбеков Улан Омоканович — назначен министром внутренних дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Бейшеналиев Алмазбек — назначен министром образования и науки, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович — назначен министром здравоохранения и социального развития, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Абдралиева Гулмира Курманбековна — назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций;
— Турдубаев Кубанычбек Апышевич — назначен министром энергетики и промышленности;
— Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович — назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов;
— Ажикеев Бообек Эргешевич — назначен министром чрезвычайных ситуаций, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
— Иманалиев Кайрат Олжобаевич — назначен министром культуры, информации и спорта;
— Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич — назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/182226/
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов назначен премьер-министром Кыргызской Республики
Подписан указ об освобождении членов правительства от исполнения обязанностей
Артем Новиков назначен первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики
Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития Кыргызстана
Ализа Солтонбекова назначена министром труда и социального развития КР
Мирланбек Байгончоков назначен заместителем министра финансов
Илязбек Балташев назначен заместителем министра культуры, информации и туризма
Приостановлены должностные полномочия премьер-министра
Кысанов Тимурлан назначен директором департамента лекарственных средств
Рысбеков Нурдоолот освобожден от должности директора департамента
Популярные новости
Нуркамал Асканова назначена завотделом информационной политики АП&nbsp;КР Нуркамал Асканова назначена завотделом информационной политики АП КР
Подписан указ о&nbsp;дальнейших мерах по&nbsp;развитию системы управления ВС&nbsp;КР Подписан указ о дальнейших мерах по развитию системы управления ВС КР
Нургазы Анаркулов освобожден от&nbsp;должности завотделом аппарата президента Нургазы Анаркулов освобожден от должности завотделом аппарата президента
Арслан Койчиев назначен советником президента&nbsp;КР Арслан Койчиев назначен советником президента КР
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
19:05
Садыр Жапаров: Нам предстоят сложные времена Садыр Жапаров: Нам предстоят сложные времена
19:02
Реабилитация Макмала. Жители просят трудоустраивать граждан из малоимущих семей
18:52
Бизнес-омбудсмен обеспокоен уголовными делами против предпринимателей
18:36
Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении членов правительства
18:33
Блогер Юлия Барабина вышла из ГКНБ. Допрос длился больше восьми часов