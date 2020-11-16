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Приостановлены должностные полномочия премьер-министра

«В соответствии со статьёй 21 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» приостановлены должностные полномочия Премьер-министра Кыргызской Республики до определения результатов выборов президента Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров. 

Согласно этому же распоряжению, в соответствии со статьей 19 конституционного закона Кыргызской республики «О Правительстве Кыргызской Республики»» исполнение обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики возложено на Первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/173126/
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