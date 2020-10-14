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Подписан указ об освобождении некоторых членов правительства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об освобождении некоторых членов Правительства Кыргызской Республики».

Так, в соответствии с частью 4 статьи 13 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» решено освободить:

— Баатырбекова Алмазбека Баатырбековича от исполнения ранее возложенных обязанностей первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики;

— Асрандиева Эркина Шамшудиновича от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра Кыргызской Республики;

— Мадумарова Акрама Камбаралиевича от исполнения ранее возложенных обязанностей вице-премьер-министра Кыргызской Республики;

— Темиралиева Талайбека Асанбековича от исполнения ранее возложенных обязанностей Руководителя Аппарата Правительства — министра Кыргызской Республики;

— Айдарбекова Чингиза Азаматовича от исполнения ранее возложенных обязанностей министра иностранных дел Кыргызской Республики;

— Жеенбаеву Бактыгуль Жаныбековну от исполнения ранее возложенных обязанностей министра финансов Кыргызской Республики;

— Бейшенова Жаната Саматовича от исполнения ранее возложенных обязанностей министра транспорта и дорог Кыргызской Республики;

— Аскарова Замирбека Марипбаевича от исполнения ранее возложенных обязанностей министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— Исакова Каныбека Абдуваситовича от исполнения ранее возложенных обязанностей министра образования и науки Кыргызской Республики;

— Джунушалиева Кашкара Астакановича от исполнения ранее возложенных обязанностей министра внутренних дел Кыргызской Республики;

— Абдикаримова Сабиржана Токтосуновича от исполнения ранее возложенных обязанностей министра здравоохранения Кыргызской Республики;

— Жаманкулова Азамата Капаровича от исполнения ранее возложенных обязанностей министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

— Осмонбетова Эмиля Кубатовича от исполнения ранее возложенных обязанностей председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

Ознакомиться с материалом можно на сайте Президента Кыргызской Республики
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/169300/
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