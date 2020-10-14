Подписаны распоряжения о кадровых назначениях

Премьер-министр Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым:



— Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (1969 года рождения) назначен исполняющим обязанности Руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики;



— Ниязбеков Уланбек Омоканович (1975 года рождения) назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел Кыргызской Республики;



— Абдылдаев Сагынбек Токонович (1969 года рождения) назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);



— Эгембердиев Аскат Раимжанович (1968 года рождения) назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;



— Ашимбаев Сабыркул Абасович (1968 года рождения назначен) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;



— Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович (1983 года рождения) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики.