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Подписаны распоряжения о кадровых назначениях

Премьер-министр Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым:

— Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (1969 года рождения) назначен исполняющим обязанности Руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики;

— Ниязбеков Уланбек Омоканович (1975 года рождения) назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел Кыргызской Республики;

— Абдылдаев Сагынбек Токонович (1969 года рождения) назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

— Эгембердиев Аскат Раимжанович (1968 года рождения) назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

— Ашимбаев Сабыркул Абасович (1968 года рождения назначен) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;

— Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович (1983 года рождения) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/169279/
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