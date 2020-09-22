Постановление Правительства КР от 18 сентября 2020 г. № 492

Об Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение об Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 5 февраля 2010 года № 72;

— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 28 марта 2014 года № 185;

— пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 5 сентября 2016 года № 481.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.