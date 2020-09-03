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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О международной чрезвычайной помощи», «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 июня 2020 года.

Закон определяет правовые основы оказания международной чрезвычайной помощи лекарственными средствами и медицинскими изделиями в случае возникновения чрезвычайной ситуации и/или военных конфликтов.

Данным Законом вносятся изменения в законы Кыргызской Республики «О международной чрезвычайной помощи», «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий».

Законом предусматривается, что государственной регистрации на территории Кыргызской Республики не подлежат лекарственные средства и медицинские изделия, которые международные медико-санитарные формирования и международные санитарно-эпидемиологические бригады намерены использовать непосредственно при оказании медицинских услуг населению, пострадавшему в результате возникновения чрезвычайной ситуации и/или военных конфликтов.

Вместе с тем такие лекарственные средства должны пройти оценку качества.

Также Законом предусматривается, что такие лекарственные средства и медицинские изделия подлежат транспортировке и хранению в условиях, обеспечивающих надлежащее качество; защите от незаконных присвоений и злоупотреблений. При этом ответственные лица международных медико-санитарных формирований и международных санитарно-эпидемиологических бригад обязаны представить письменную гарантию о том, что используемые лекарственные средства и медицинские изделия, оказываемые медицинские услуги соответствуют потре бностям и жизненным условиям пострадавших при чрезвычайной ситуации и обеспечивают безопасность их жизни и здоровья.

Законом устанавливается, что к лекарственным средствам и медицинским изделиям, которые международные медико-санитарные формирования и международные санитарно-эпидемиологические бригады содействующего государства намерены использовать непосредственно при оказании медицинских услуг населению, пострадавшему в результате возникновения чрезвычайной ситуации и/или военных конфликтов, допускается иная система маркировок в соответствии с законодательством этого государства.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/164022/
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