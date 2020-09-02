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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, законы Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах», «О дорожном движении в Кыргызской республике»).

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

Целью подписанного Закона является обеспечение сохранности автомобильных дорог, исключение человеческого фактора и искоренение коррупции в пунктах транспортного контроля путем автоматизации процессов весогабаритного контроля.

Законом Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях дополняется статьей 1202, предусматривающей взыскание в виде наложения штрафа 8 категории (для физических лиц — 175 расчетных показателей, для юридических лиц — 550 расчетных показателей) за несоблюдение установленных требований относительно максимальных размеров и других линейных параметров транспортных средств.

Поводом к открытию производства по делу о нарушении является фиксация нарушений Порядка пропуска транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кыргызской Республики и взимания сборов за взвешивание и измерение максимальных размеров и других линейных параметров транспортных средств с превышающими нормами, установленными для проезда по автомобильным дорогам общего пользования Кыргызской Республики, а также Порядка пользования автомобильными дорогами и дорожными сооружениями и&n bsp;их охраны на территории Кыргызской Республики работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В качестве дополнительных правовых последствий за несоблюдение установленных весогабаритных параметров транспортных средств на территории Кыргызской Республики предусмотрены принудительная эвакуация транспортных средств на специализированную стоянку, применение блокираторов колес и отстранение от управления транспортным средством.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/163883/
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