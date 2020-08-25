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Приостановлено исполнение должностных полномочий министра труда и соцразвития

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 21 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» приостановлено исполнение должностных полномочий министра труда и социального развития Кыргызской Республики Улукбека Кочкорова согласно поданному заявлению.

Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/163266/
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