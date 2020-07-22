Внесены изменения в Административно-процессуальный кодекс

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 июня 2020 года.
Целью Закона является приведение положений Административно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 26 июня 2019 года.
Указанным актом статья 271 Административно-процессуального кодекса в части выраженной словами «но не позднее трех лет с момента вступления в законную силу судебного акта» признана противоречащей части 1, пунктам 3, 8 части 5 статьи 20, части 1 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.