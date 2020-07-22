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Внесены изменения в Административно-процессуальный кодекс

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 июня 2020 года.

Целью Закона является приведение положений Административно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 26 июня 2019 года.

Указанным актом статья 271 Административно-процессуального кодекса в части выраженной словами «но не позднее трех лет с момента вступления в законную силу судебного акта» признана противоречащей части 1, пунктам 3, 8 части 5 статьи 20, части 1 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/160312/
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