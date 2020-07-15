Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Октябрьский районный суд города Бишкек, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР.
С учетом представленных материалов соответствующих государственных органов Президент согласился с предложениями Совета по семи кандидатам на должности судей.
Изучив материалы по трем претендентам на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам в Совет.
По 7 кандидатам на должности судей местных судов Президентом КР изданы указы.
Первым Указом отобранные 7 кандидатов назначены на должности судей соответствующего местного суда на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.
Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Октябрьский районный суд города Бишкек:
Абдуллаев Болотбек Абдырахманович;
Архарова Кымбат Кадыровна;
Джаналиев Бекболот Болотбекович;
Джээнбекова Альбина Бакеновна;
Жогоштиева Аида Токтосуновна;
Назаров Дамирбек Дуйшоевич;
Эсенбаев Нурлан Бердибекович.
Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.