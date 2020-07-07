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Пописан указ об​ отдельных судьях местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в​ связи с​ избранием судьями Верховного суда Кыргызской Республики с​ 18​ июня 2020 года прекращены полномочия судей и​ досрочно освобождены от​ должностей следующие судьи местных судов Кыргызской Республики:

—​ судья Ошского городского суда Атаназаров Нурланбек Алайдинович;

—​ судья Свердловского районного суда города Бишкек Гилязетдинова Инара Ильгизовна;

—​ судья Сокулукского районного суда Чуйской области Жоомартов Кумушбек Рысбекович;

—​ судья Кеминского районного суда Чуйской области Эшалиев Нурманбет Касымбекович.

Указ вступает в​ силу со​ дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/158565/
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