Пописан указ об​ отдельных судьях местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в связи с избранием судьями Верховного суда Кыргызской Республики с 18 июня 2020 года прекращены полномочия судей и досрочно освобождены от должностей следующие судьи местных судов Кыргызской Республики:
— судья Ошского городского суда Атаназаров Нурланбек Алайдинович;
— судья Свердловского районного суда города Бишкек Гилязетдинова Инара Ильгизовна;
— судья Сокулукского районного суда Чуйской области Жоомартов Кумушбек Рысбекович;
— судья Кеминского районного суда Чуйской области Эшалиев Нурманбет Касымбекович.
Указ вступает в силу со дня подписания.