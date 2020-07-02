Ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года, подписанного 26 мая 2017 года в городе Казань».

Закон принят Жогорку Кенешем КР 11 июня 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить Исполнительный комитет СНГ о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Протокола.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Основной целью Протокола является создание условий для формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств-участников Содружества независимых государств. Правительства государств — участников вышеуказанного Соглашения, учитывая необходимость сотрудничества в сфере управления интеллектуальной собственностью, включая коммерциализацию и иное использование объектов интеллектуальной собственности, согласились внести в вышеуказанное Соглашение и в Положение о Межгосударственном совет е по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности соответствующие дополнения и изменения уточняющего характера, которые будут способствовать правильному толкованию и эффективному применению положений вышеуказанного Соглашения и Положения о Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 8 вышеуказанного Соглашения по взаимному согласию Сторон в него могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом, вступающим в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.