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Ратифицировано соглашение между Кыргызстаном и МАР о финансировании

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития о финансировании (Проект модернизации налогового администрирования и статистической системы), подписанного 28 апреля 2020 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем КР 4 июня 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит в установленном порядке уведомить Международную ассоциацию развития (МАР) о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/158054/
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