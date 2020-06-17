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Судья местного суда Максат Орозбакова временно отстранена от должности

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому на основании предложения Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики судья Первомайского районного суда г. Бишкек Орозбакова Максат Асанкуловна временно отстранена от должности судьи местного суда Кыргызской Республики.

Дисциплинарная комиссия при Совете судей Кыргызской Республики обратилась к Главе государства с представлением о временном отстранении от должности судьи местного суда Максат Орозбаковой в связи с дачей согласия на привлечение ее к уголовной ответственности.

Основанием для такого обращения явилось представление Генерального прокурора Откурбека Джамшитова, в котором указывается о регистрации в Едином реестре преступлений и проступков факта вымогательства взятки.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/156398/
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