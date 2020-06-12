Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 14 кандидатам в Ленинский районный суд города Бишкек и 2 кандидатам в административные суды Чуйской области и города Бишкек, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР и 1 кандидату в Бишкекский городской суд (всего 17 кандидатов).

6 июня 2020 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент согласился с предложениями Совета по 16 кандидатам на должности судей.

Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.

По 16 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Кыргызской Республики изданы указы.

Отобранные 16 кандидатов назначены на должности судей соответствующих местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и направлены для осуществления судейских полномочий в нижеследующие местные суды:

— Бишкекский городской суд:

Каримова Рахат Абдылдаевна.

— Ленинский районный суд города Бишкек:

Барыктабасова Эльмира Бектургановна;

Жумабаева Жылдыз Кабыловна;

Жумадылов Сыргак Каныбекович;

Ибраева Чынара Назарбековна;

Кадыркулова Таалайкүл Калыкбековна;

Касымбеков Кубанычбек Калыбекович;

Осмонов Феликс Ой-Талбекович;

Рыспекова Аниса Рыспековна;

Сейдакматова Аида Асанбековна;

Сыдыгалиев Бактыбек Арленович;

Джоошбеков Алмазбек Нарынкулович;

Сыдыкова Жылдыз Акбаралиевна;

Темирбекова Аида Абдрахмановна.

— Административный суд Чуйской области:

Ахметова Айнура.

— Административный суд города Бишкек:

Алымкулов Айдарбек Бекишович.