Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 14 кандидатам в Ленинский районный суд города Бишкек и 2 кандидатам в административные суды Чуйской области и города Бишкек, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР и 1 кандидату в Бишкекский городской суд (всего 17 кандидатов).
6 июня 2020 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент согласился с предложениями Совета по 16 кандидатам на должности судей.
Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.
По 16 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Кыргызской Республики изданы указы.
Отобранные 16 кандидатов назначены на должности судей соответствующих местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и направлены для осуществления судейских полномочий в нижеследующие местные суды:
— Бишкекский городской суд:
Каримова Рахат Абдылдаевна.
— Ленинский районный суд города Бишкек:
Барыктабасова Эльмира Бектургановна;
Жумабаева Жылдыз Кабыловна;
Жумадылов Сыргак Каныбекович;
Ибраева Чынара Назарбековна;
Кадыркулова Таалайкүл Калыкбековна;
Касымбеков Кубанычбек Калыбекович;
Осмонов Феликс Ой-Талбекович;
Рыспекова Аниса Рыспековна;
Сейдакматова Аида Асанбековна;
Сыдыгалиев Бактыбек Арленович;
Джоошбеков Алмазбек Нарынкулович;
Сыдыкова Жылдыз Акбаралиевна;
Темирбекова Аида Абдрахмановна.
— Административный суд Чуйской области:
Ахметова Айнура.
— Административный суд города Бишкек:
Алымкулов Айдарбек Бекишович.