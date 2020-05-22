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Подписаны указы о досрочном прекращении полномочий ряда судей

Советом судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения об освобождении от должностей ряда судей местных судов по собственному желанию.

В соответствии с нормами Конституции и законов Кыргызской Республики Главой государства изданы указы, согласно которым досрочно были прекращены полномочия:

— судьи Аламудунского районного суда Чуйской области Берюевой Анаркуль Декановны;

— судьи Первомайского районного суда города Бишкек Субанкулова Адылбека Анарбековича.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/153571/
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