Назначен ряд судей местных судов

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей: по 1 кандидату в Верховный суд, 10 кандидатам в местные суды г. Бишкек, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей.

5 марта 2020 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов, Президент согласился с предложениями Совета по 10 кандидатам на должности судей, включая кандидата на должность судьи Верховного суда Кыргызской Республики.

Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.

По 9 кандидатам на должности судей местных судов Президентом Кыргызской Республики изданы указы, согласно которым назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в местные суды.

г. Бишкек:

— Ленинский районный суд: Жолдошова Мээрим Адамжановна;

Ошская область:

— Кара-Суйский районный суд: Арзиев Марс Мусаевич;

Джалал-Абадская область:

— Джалал-Абадский городской суд: Суханбердиев Данияр Абдамитович;

Таласская область:

— Кара-Бууринский районный суд: Таджибаева Тахмина Саматкановна;

Иссык-Кульская область:

— Иссык-Кульский областной суд: Сатимкулов Убайдулла Акилбекович, Шукуралиев Альгис Рыспекович;

— Иссык-Кульский районный суд: Казаков Кеңешбек Осмонович;

— Тюпский районный суд: Джолбунов Нурбек Болотбекович;

Чуйская область:

— Ысык-Атинский районный суд: Джунушева Назгуль Турусбековна.

Указы вступают в силу со дня подписания.